Poder Judiciário transfere valor ao Governo do Estado para doação de cestas básicas

No ano de 2022 o Poder Judiciário firmou convênio com o Poder Executivo transferindo valor para doação de cestas básicas para combate à fome. O Poder Executivo iniciou as entregas dos alimentos no início da semana.

Tenente Portela foi sede da distribuição de cestas básicas para 13 cidades da Região Noroeste. No total foram repassadas 1.180 pelo Governo do Estado, através do programa Supera Estiagem. A ação é coordenada pela Secretaria de Estado de Assistência Social e contempla municípios que tiveram homologados os decretos de situação de emergência em razão da estiagem que atingiu o Estado nos primeiros meses deste ano.

Na coordenação do trabalho de distribuição esteve a diretora-adjunta do Departamento de Segurança Alimentar do Governo do Estado, Vanusa da Rosa. O prefeito, Rosemar Sala, a secretária de Assistência Social e Promoção Humana, Rosangela Fornari, e a gestora judiciária, Cristiane Elisa Langer, representando o Poder Judiciário de Tenente Portela, acompanharam o ato de distribuição, realizado junto ao Posto Hanauer (RSC 472), na manhã de quinta, 15.

A quantidade de cestas para cada cidade foi definida pelo Governo do Estado. Em Tenente Portela ficaram 250. A partir de agora a Secretaria Municipal de Assistência Social e Promoção Humana fará as entregas. Conforme critérios previamente estabelecidos, as famílias beneficiárias deverão residir no meio rural e ser cadastradas no CadÚnico.

Folha Popular * Com informações da Ascom/Prefeitura Municipal – Fotos: Júlio Santos e Maicon Spanic