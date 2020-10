Plantação de trigo por pouco não foi dizimada em Tenente Portela RS

O registro aconteceu na tarde de ontem (06) nas proximidades do trevo de acesso a Vista Gaúcha, pela RS-163, onde por motivos desconhecidos alguém teria colocado fogo em um pequeno capão de mato, onde o fogo tomou proporções maiores, queimando em torno de meio hectare da plantação de trigo existente no local.

Não fosse a ação rápida da equipe de combate a incêndios os danos poderiam tomar grandes proporções.

Segundo o sargento da reserva da Brigada Militar, e principal condutor do caminhão Bombeiro, e instrutor do DETRAN, Juares Pizzutti, o trigo não estava bem seco, o que não propagou imediatamente as chamas.

Outra registro teria ocorrido no loteamento Novo Portela, saída para Itapiranga/SC no último sábado, quando alguém teria colocado fogo em vegetação dos terrenos baldios e por pouco não atingiu residências nas imediações.

Os números para emergência com fogo são: Brigada Militar 190, (55) 9 8428 6084, Bombeiros 193, Prefeitura Municipal de Tenente Portela 55 3551-1370, 55 3551-1988.

Fonte: com informações de Valdemir Ribeiro do Nascimento | Rádio Municipal AM