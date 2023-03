PF resgata mais uma menor levada para se prostituir em garimpo na Terra Indígena Yanomami

Boa Vista/RR. A Polícia Federal resgatou no sábado, 18, no contexto da operação Libertação, em atuação conjunta com os demais órgãos envolvidos, uma adolescente de 17 anos e uma jovem de 20 encontradas durante ação de fiscalização próximo à base na região do Walopali, na Terra Indígena Yanoami.

As jovens relataram à PF que estavam na região de garimpo ilegal desde o final de janeiro, sem conseguir retornar para Boa Vista, após receberem uma proposta por meio de redes sociais. Ainda em Boa Vista, as duas informaram à recrutadora que gostariam de desistir, mas foram ameaçadas.

Ao chegar no garimpo, descobriram que já estariam devendo 10 gramas de ouro para a organização, preço cobrado pela passagem. A dívida, que jamais conseguiria ser paga, aumentava a cada dia com a cobrança da hospedagem, alimentação, produtos de higiene e mesmo os preservativos utilizados nos programas, de forma que as jovens eram obrigadas a se prostituir para tentar pagar o grupo envolvido com o esquema.

Mesmo quando dois garimpeiros quitaram a dívida das jovens, a proprietária do “cabaré” tentou mantê-las no local e reteve bens pessoais destas. Elas só conseguiram voltar pra Boa Vista porque terceiros custearam o transporte, após pagarem a dívida que tinham com o grupo criminoso.

Pessoas que têm informações sobre situações semelhantes e vítimas podem entrar em contato com a Polícia Federal em Roraima por meio do whatsapp (95) 98126-6419, inclusive as que se encontram em regiões de garimpo, no momento.

A PF atua precipuamente na repressão criminal de situações desta natureza, mas também está presente, direta ou indiretamente, na prevenção e apoio a vítimas.

A PF encaminhou a menor ao Conselho Tutelar, com solicitação de adoção de medidas para proteção desta em todas as dimensões, e segue com as investigações e acompanhamento do caso.

Fonte: PF – Assessoria de Comunicação da PF em Roraima.