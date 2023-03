PF destrói cerca de duas toneladas de drogas

Tabatinga/AM. No domingo, 19, a Polícia Federal no Amazonas realizou operação em conjunto com o 3º Pelotão Especial de Fronteira, localizado em Vila Bitencourt (AM) para promover a incineração de aproximadamente duas toneladas de entorpecentes, em sua maioria skunk e pasta base de cocaína.

Quatro pessoas foram presas em flagrante e foi instaurado inquérito policial para averiguar a procedência da droga. O crime de tráfico de drogas tem pena que pode chegar a 15 anos de reclusão, além de multa.

Fonte: PF – Comunicação Social da Polícia Federal no Amazonas