Passo importante para construção da ponte entre Barra do Guarita e Itapiranga

O prefeito de Braga e presidente da Associação dos Municípios da Região Celeiro (Amuceleiro), Carlos Alberto Vigne, em entrevista ao programa Tribuna Popular da Rádio Província FM, no sábado (23/05), revelou uma boa notícia para a comunidade regional: a federalização da RSC 163 está mais próxima.

Segundo ele, após uma reunião por videoconferência com o presidente da Assembleia Legislativa (AL-RS), Ernani Polo, ficou acertado que o parlamentar vai trabalhar para dar celeridade no processo de federalização do trecho que liga Tenente Portela, Vista Gaúcha e Barra do Guarita.

Após esse processo de federalização, assim como já está em andamento do lado catarinense, a rodovia passa a integrar, novamente, a BR 163, a maior rodovia do Brasil e volta a ser administrada pelo Governo Federal.

A necessidade de que a União seja a administradora da rodovia ocorre em virtude da intenção que a região mantém da construção de uma ponte entre Barra do Guarita/RS e Itapiranga/SC. Os estados não teriam condições de bancar uma obra dessa magnitude, enquanto a União, através do Ministério de Infraestrutura, já demonstrou interesse na construção.

O prefeito Carlos Alberto Vigne disse que após a federalização vai ser elaborado o projeto, para só então correr atrás dos recursos, que poderão vir através de emenda da bancada gaúcha, a exemplo do que ocorreu em Porto Xavier, fazendo uma ressalva, de que naquele caso, quando a verba foi liberada ainda não existia o projeto, o que prejudicou o andamento da construção.