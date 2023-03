Partiu estudar: Prefeitura Municipal abre inscrições para o primeiro semestre de 2023

Alunos que residem em Tenente Portela e estudam em outras cidades tem até o dia 17 para se habilitar no Programa de Auxílio Transporte a Estudantes.

Na próxima segunda-feira ,6, começa o período de inscrições do Programa de Auxílio Transporte a Estudantes – Partiu Estudar, relativas ao primeiro semestre de 2023. O edital foi publicado nesta sexta, 03, e estabelece o prazo até o dia 17 de março.

Os interessados em obter o benefício devem acessar o edital completo na página na Prefeitura (www.tenenteportela.rs.gov.br), preencher os formulários anexos, juntar a documentação exigida e efetuar a inscrição na Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto – SMECD, situada na Avenida Santa Rosa, nº 391, Centro, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00. Outra forma é encaminhar através do endereço de e-mail: partiuestudar@tenenteportela.rs.gov.br, mediante confirmação do recebimento.

O programa foi instituído através da Lei Municipal 2.833/22 e no ano passado contemplou 120 estudantes no primeiro semestre e 136 no segundo. O Município investiu um total de R$ 85 mil em 2022. Para 2023, o valor programado é de até R$ 50 mil para cada semestre. São três modalidades que podem ser contempladas: cursos técnicos integrados ao ensino médio; ensino superior (universitário); e cursos técnicos e/ou profissionalizantes.

Os estudantes que foram beneficiados no ano passado e que ainda não apresentaram o atentado de frequência deverão fazê-lo também até o dia 17. O prazo foi excepcionalmente estendido. Os beneficiados que não apresentarem o atestado de frequência além de não poder se habilitar no novo processo, terão que devolver o recurso recebido em 2022. Para maiores informações, contate com a Secretaria Municipal de Educação, fone (55) 3551 2011.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela