Pagamento do auxílio emergencial movimentou R$ 6,6 bilhões no RS em quatro meses

Desde 09 de abril, quando teve início o pagamento do auxílio emergencial do Governo Federal, a Caixa Econômica Federal (CEF) creditou R$ 6,6 bilhões para os trabalhadores gaúchos. Em todo o país, o montante alcança R$ 170,3 bilhões, total contabilizado até o sábado (22/08), quando uma nova etapa de resgate em espécie foi iniciada, contemplando os beneficiários nascidos no mês de junho.

Os valores consideram os depósitos nas contas sociais, que podem ser sacados em espécie ou usados para pagar boletos online. A modalidade digital, incentivada para evitar que as pessoas saiam de casa e formem filas para saque nos bancos, cresceu exponencialmente na última semana, segundo dados da CEF. Até o dia 16 de agosto, R$ 20,8 bilhões haviam sido usados em pagamentos via QR Code e débito virtual. Na quinta-feira (20/08), o total saltou para R$ 22,3 bilhões, aumento de 7% em apenas quatro dias.

O dinheiro pode ser acessado digitalmente pelo aplicativo ‘Caixa Tem’, válido para movimentações dos recursos do auxílio emergencial e também do saque emergencial do FGTS.

GaúchaZH