“Operação Hórus” apreende caminhão, trator e soja contrabandeado da Argentina

Na segunda-feira, 27, durante execução da Operação Hórus, foram apreendidas 50 sacas de soja, de origem estrangeira, às margens do Rio Uruguai, divisa com a Argentina, na localidade de Barra do Lajeado Grande, Tiradentes do Sul.

Após ações de inteligência e monitoramento, em um porto clandestino, alguns indivíduos foram vistos baldeando soja de uma barcaça para um caminhão caçamba basculante e um trator com reboque basculante.

Em abordagem, os indivíduos empreenderam fuga, abandonando a barcaça à deriva, fugindo em dois barcos a motor para o lado Argentino.

A operação apreendeu o caminhão, o trator e 50 sacas de soja, que foram encaminhados a sede do 7ºBPM, ficando à disposição da Receita Federal.

Fonte: PC – Foto: Divulgação