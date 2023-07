Operação Ágata Sul encerra com prejuízo de mais de R$ 38 milhões ao crime organizado

A Operação Conjunta Ágata Sul terminou nesse final de semana com prejuízo de mais de R$ 38 milhões ao crime organizado e sensação de segurança nas fronteiras. A mobilização integrada entre Exército, Marinha e Força Aérea, com órgãos de segurança pública e de fiscalização federais e estaduais, ocorreu durante 15 dias em toda a faixa de fronteira terrestre e marítima da região Sul do Brasil.

Conforme o Comando Militar do Sul do Exército Brasileiro, a ação resultou na apreensão de 8,6 toneladas de drogas, 68,3 toneladas de produtos agropecuários e de pesca ilegal, além de 12 veículos e oito embarcações. Houve a prisão de 24 pessoas.

Aproximadamente 4 mil militares e agentes desenvolveram diversas ações de combate a crimes transfronteiriços e ambientais, reprimindo o tráfico de drogas, de armas e de pessoas, bem como descaminho e ilícitos ambientais. Trabalho de conscientização também foi desenvolvido no período.

A coordenação da Ágata Sul foi do Ministério da Defesa. De acordo com o comandante do Comando Conjunto da Operação, General de Exército Hertz Pires do Nascimento, a integração entre forças armadas, instituições policiais e agências foi fundamental para o êxito na repressão às redes criminosas, cujas ações refletem em violência nas cidades da fronteira, com repercussão direta nas grandes capitais do país. Este ano, de forma inédita, a ação foi realizada simultaneamente com os exércitos do Paraguai e do Uruguai.