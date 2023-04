Obras de recuperação entre Erval Seco e Seberi serão concluídas este mês

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, relata que o valor será distribuído na execução das seguintes intervenções: restauração dos locais deteriorados, nivelamento do asfalto com concreto betuminoso usinado à quente, limpeza dos dispositivos de drenagem, roçada e poda de árvores localizadas às margens da rodovia.

“Iniciadas em março deste ano, essas atividades são fundamentais para renovar o estado da ERS-585 e contribuir com o trânsito seguro e confortável entre os municípios”, ressalta Faustino. “Após o término do trabalho, no final deste mês, prosseguiremos com a conservação rotineira realizada em todas as estradas da região, a fim de manter o pavimento o mais íntegro possível e aumentar a sua vida útil”, conclui o dirigente.

Fonte: Daer – Por: Liana Ramos Carvalho – Fotos: Divulgação