Obras de asfaltamento prosseguem em Barra do Guarita

O município de Barra do Guarita prossegue com as obras de asfaltamento das ruas Cruz Alta e Uruguai. A chuvarada dos últimos dias prejudicou o cronograma de obras, mas aos poucos, dentro dos próximos dias, os serviços tendem a avançar bastante.

“Aos poucos, de acordo com nossas condições, vamos melhorando cada vez mais a vida da nossa gente, com estradas de qualidade, sem poeira ou barro. É gratificante ver a alegria da nossa gente! Avante!” afirmou o prefeito Rodrigo Locatelli Tisott.

Também está recebendo asfaltamento a rua Tenente Portela, aguardando a compactação do trecho até a Rua Guarita. Já na rua Remanso do Uruguai estão sendo construído calçamento. O local já está passando pelo trabalho de Terraplanagem.