O Tio do Whatsapp já foi uma Velha Carola

Muitos devem estar se perguntando como chegamos a esse ponto. Outros sequer sabem em que ponto chegamos. Por isso devemos trazer alguns dados esclarecedores sobre em que ponto estamos de nossa existência política nacional e histórica.

Estamos vivendo no Brasil uma espécie de “volta no tempo” para um período histórico que foi chamado pelos renascentistas de “Idade das Trevas”. Naquela época, assim como hoje, muitos daqueles que se diziam religiosos usavam a bandeira cristã para matar, estuprar, torturar, “caçar bruxas” (geralmente curandeiras que conheciam chás e ervas, que mais tarde viraram ingredientes nas indústrias farmacêuticas), hereges (qualquer um que os autoproclamados cristãos do bem resolvessem julgar e condenar à morte na forca ou na tortura).

Esse pensamento messiânico doentio, baseado em uma “vingança humana” usando o nome de Deus, foi utilizado por 400 anos durante a época medieval. Naquele tempo, tudo era justificado e não existiam mídias sociais para demonizar, julgar e difamar alguém. Era tudo feito na base das fofocas das falsas carolas, beatas de ocasião, que viviam beijando as vestes dos padres (a maioria agindo contra os mandamentos divinos e as observações de Cristo).

A certeza religiosa misturada com o “poder da realeza” criou uma convicção de que quem se considerava cristão poderia matar, torturar e extinguir os outros da face da terra, sob o argumento de que estavam agindo em nome de Deus. Já os outros, aqueles que não optassem por aquela visão, eram considerados oponentes e, por consequência, adoradores do diabo. Assim aconteceu também com os povos muçulmanos, que tinham a convicção de que o seu Alá era o único do bem e os outros eram todos do mal.

As cruzadas foram grandes guerras, sanguinárias, lutadas em nome de Deus e Alá, provavelmente o mesmo, mas governadas pelo demônio, assim como todas as guerras sempre foram e serão. Os dois lados tinham certeza e fanatismo suficiente para se lançar à morte e ao sacrifício por suas convicções.

É por essa razão que a humanidade começou a se preocupar com o fanatismo religioso e os governantes começaram a se afastar dessas ideias messiânicas e a separar as religiões dos estados, para facilitar a diplomacia, o diálogo, e diminuir as guerras que estavam acabando com populações inteiras, criando desespero e fome no mundo.

Sabiamente o mundo começou a desenvolver técnicas administrativas, modos de governo e leis para que os povos prosperassem em paz e de forma sólida. E por incrível que pareça, de forma totalmente descompassada com o tempo, voltando para um debate já encerrado a mais de mil anos, nós, os brasileiros, estamos vendo emergir toda a nossa mediocridade em estado mais puro.

Agora não são mais as velhas carolas católicas, fofoqueiras da Idade Média, que levam e trazem os julgamentos preconceituosos e as denúncias sem fundamento, mas todos aqueles que possuem um celular na mão e reproduzem os famigerados fakenews, a mentira diabólica que envenena o coração da pátria brasileira e reproduz a Guerra Santa que o diabo governa.

Assim como aquelas fofoqueiras e aqueles cristãos messiânicos estão fervendo nos degraus do inferno, que Dante Alighieri narrou na Divina Comédia, os falsos profetas, os corruptores do tecido da sociedade e os lançadores de whatsapp terão suas consciências corroídas pelo demônio que estão alimentando e que já habita em seus espíritos maldosos e falsos.

Embora tenhamos avançado tecnologicamente, continuam sendo as intenções e as ações humanas que levarão os homens ao paraíso ou ao inferno.