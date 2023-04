O juiz de Direito Neimar Pedro Kaibers assumiu a titularidade da Comarca de Tenente Portela em 22 de março

Natural de Rosário Oeste/MT e indo residir com sua família em Virmond/PR com quatro anos de idade, Neimar Pedro Kaibers tomou posse como juiz de Direito substituto no Judiciário gaúcho em 1º de julho de 2022, após dois meses de curso de formação em Porto Alegre. Neimar iniciou seus trabalhos na Comarca de Tenente Portela no dia 12 de setembro de 2022 como juiz designado.

Até janeiro de 2023 trabalhou em regime de jurisdição compartilhada com o então juiz titular Luis Gustavo Negri Garcia. Com a remoção de Gustavo, Neimar ficou responsável pela integralidade do serviço jurisdicional em 4 de janeiro.

No dia 22 de março assumiu a titularidade da comarca. De acordo com o juiz, “ao lado do desafio de enfrentar um grande número de processos, aproximadamente 16 mil, o reduzido número de servidores e algumas deficiências de estrutura, a escolha pela titularidade da comarca decorreu da constatação da seriedade e comprometimento dos servidores e colaboradores que aqui atuam, bem como da estrutura urbana existente na cidade e a adaptação da família à comarca. Ademais, tendo vindo do interior, de um pequeno município, conheço as dificuldades que enfrento no tocante ao acesso à justiça, de modo que me propus aqui exercer serviço jurisdicional com a melhor qualidade possível à população.”

Fonte: Folha Popular – Edição e foto: Júlio Santos