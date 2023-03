‘O Complô’ ganha prêmio de Melhor Documentário e Melhor Roteiro em festival de Tokyo, no Japão

Baseado no livro homônimo do deputado federal constituinte Hermes Zaneti e dirigido pelo cineasta Luiz Alberto Cassol, o documentário “O Complô”, lançado no Brasil no início de março de 2023, foi premiado no festival Twilight Tokyo Film. A produção levou os prêmios de Melhor Documentário e Melhor Roteiro na mostra que seleciona obras cinematográficas internacionais, na capital do Japão.

O filme apresenta os bastidores da gestão da dívida pública federal, com um resgate histórico do tema desde a Assembleia Nacional Constituinte, e seus impactos sobre o cotidiano da população brasileira. A produção também faz uma análise crítica sobre temas como rentismo, autonomia do Banco Central, privatização de empresas públicas, reforma da previdência social e reforma trabalhista.

Com produção da Filmes de Junho, do Rio Grande do Sul, associada com a Abravídeo, do Distrito Federal, o curta-metragem conta com narração da atriz Manuela do Monte e atuação do próprio Hermes Zaneti. O premiado roteiro do filme foi escrito por Luiz Alberto Cassol em parceria com Luciano Ribas e consultoria de Gilberto Perin e adaptado da obra de Hermes Zaneti.

“É fundamental entender como o sistema financeiro e a dívida pública funcionam e como o rentismo sufoca a sociedade em todas as áreas. O filme traz todas essas questões e busca um diálogo direto com quem o assiste”, declara Cassol. “Essa premiação já no primeiro festival impulsiona a carreira do filme e demonstra toda a sua relevância e da luta do Zaneti”, complementa o diretor.

Conforme avalia Zaneti, todos os que estão envolvidos nessa denúncia têm muita coragem. “A nossa esperança é de que a mensagem do filme seja levada para o povo brasileiro, e que isso nos ajude a libertar o Brasil do sistema rentista do qual somos escravos”, afirma.

O documentário, de 24 minutos, foi viabilizado com recursos da união de sindicatos e entidades do movimento social organizado e pessoas físicas, a partir de campanha de financiamento coletivo. Têm recursos de acessibilidade como Audiodescrição, LIBRAS e Legendas para surdos e ensurdecidos (LSE).

Sinopse: Talvez você nunca tenha se perguntado sobre o rentismo, os juros pagos ao mercado financeiro ou de onde vieram as dívidas públicas no Brasil. Nem para que foram feitas, como foram negociadas, quem definiu as condições e, principalmente, quem lucrou e ainda lucra quando essas dívidas são pagas. O Complô é baseado no livro homônimo de Hermes Zaneti.

