Novos promotores de Justiça assumiram em 27 Comarcas no sábado, 13 de maio

Trinta e um novos promotores de Justiça, aprovados no XLIX Concurso para Ingresso à Carreira do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, iniciam a atuação em 27 comarcas no sábado, 13 de maio.

O procurador-geral de Justiça, Marcelo Dornelles, salienta que, “sabendo-se da necessidade e da importância do trabalho que é realizado pelo Ministério Público, a chegada de um novo promotor, de uma nova promotora na comarca é sempre um momento muito significativo para a instituição e para a sociedade, especialmente para a comunidade que o recebe”.

Os novos promotores de Justiça vão atuar nas seguintes comarcas: Rodrigo Mayer Meleo, em Constantina; Eduardo da Silva Fagundes, em Jaguari; Ramona Anchieta Mendel, em Santo Cristo; Sofia Freitas Silva, em Sobradinho; Rodrigo Dutra Dornelles Duarte, em São José do Norte; Fabricio Diesel Perin, em Seberi; Renan Loss, em Sobradinho; Gabriel Antônio de Moraes Vieira, em Cacequi; Rafael Graboski dos Santos, em Butiá; Gustavo Alexandre Ritter, em Lavras do Sul; Ana Flavia Amaral Rezende, em Sarandi; Raissa Fonseca Terena, em Planalto; Fernando Mello Müller, em São Sepé; Rafael Wobeto Pinter, em São Vicente do Sul; Andrelise Borrin Bagatini, em Tenente Portela; Átila Castoldi Kochenborger, em São Sepé; Guilherme Augusto de Oliveira Montenegro, em São José do Ouro; Anita Spies da Cunha, em Guarani das Missões; Paulo Vitor Bergamo Braga, em Campina das Missões; Flavia Quiroga Quintas, em São Francisco de Assis; Nathália Frare Barbosa, em Quaraí; Luiza Prata Neiva Fonseca, em Nonoai; Fagner Maciel da Luz, em São Francisco de Assis; Jessica Osmarini Marques, em Porto Xavier; Ursula Oliveira da Cunha, em Três Passos, Hugo Pastorio Pereira, em Rodeio Bonito; Matheus Trindade, em Santo Antônio das Missões; Mirian Alves de Souza, em Coronel Bicaco; Fernanda Covessi Thom, em Itaqui; Marcelo Balicki, em Itaqui; e Deoclecio Pereira Gonçalves Junior, em Iraí.

Fonte: MP/RS