Nova gerente assume a Agência Digital do Sicoob Creditapiranga 

A partir do mês de julho, Cleide Teresinha Wirth Rempel assume a gerência da Agência Digital do Sicoob Creditapiranga. Cleide é natural de São João do Oeste/SC e trabalha a 19 anos na cooperativa. Graduada em Administração com Habilitação em Comercio Exterior pela UCEFF e pós-graduada em Cooperativismo, atualmente está concluindo MBA em Gestão de Pessoas pela UCEFF.

Segundo a nova gerente, a expectativa é grande, “buscamos empatia e agilidade atrelada à comercialização de produtos e serviços com condições justas e favoráveis, portanto para nós, a excelência no atendimento é primordial”, destaca.

Atualmente a agência digital conta com mais de 750 cooperados e o atendimento digital acontece pelo App Sicoob ou pelo WhatsApp. Cleide destaca que “o mundo está cada vez mais digital e o cooperativismo acompanha esse momento com soluções modernas e práticas. Seguimos a nossa missão de auxiliar nossos cooperados e a comunidade no alcance de objetivos e sonhos.”

Abrir uma conta digital é rápido, fácil e seguro. Após baixar o App Sicoob no celular, será necessário a inclusão de algumas informações essenciais de identificação. Em seguida, deve-se encaminhar fotos dos documentos oficiais usando a câmera do celular e, assim que solicitado, enviar uma selfie. Após a conclusão, será iniciada a análise do cadastro. Depois, basta aguardar a resposta pelo próprio aplicativo.

A cooperativa é integrante do Sistema Sicoob, que possui mais de 7 milhões de cooperados. O Sistema é composto por cooperativas financeiras e empresas de apoio, que em conjunto oferecem aos cooperados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, entre outros. Tem todos os produtos e serviços bancários, mas não é banco. É uma cooperativa financeira, onde os clientes são os donos e por isso os resultados financeiros são divididos entre os cooperados.

Fonte: Assessoria de Comunicação e Marketing