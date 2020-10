Negado pedido de impugnação de candidata a vereadora em Tenente Portela

Foi negado o pedido de impugnação da candidatura de Elisangela Berghetti Lutz, DEM, que se apresenta nas urnas como Elisangela.

A decisão foi tomada pelo Juiz Eleitoral, Luiz Gustavo Negri Garcia, responsável pela 101ª Zona Eleitoral.

O pedido havia sido feito pela coligação de oposição, Portela Unida e Forte “Compromisso com as Pessoas”, e havia recebido parecer favorável por parte do Ministério Público, no entanto, em sua decisão o magistrado entendeu que foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado e o pedido veio instruído com a documentação exigida pela legislação pertinente, não restando, assim, causa para a inelegibilidade.

Desta forma, a candidata está liberada para a disputa eleitoral deste pleito de 2020.

O pedido de impugnação contra Elisangela argumentava que, pelo fato dela ocupar um cargo de tesoureira, teria que se licenciar do cargo seis meses antes da eleição, no entanto, ele fez isso apenas três meses antes.

Com informações do Portal Celeiro