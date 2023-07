Município realiza a 10ª Conferência Municipal da Assistência Social

A Administração Municipal de Vista Gaúcha, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e do Conselho Municipal da Assistência Social (CMAS), realizou no dia 26 de junho a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social.

As Conferências de Assistência Social são instâncias que têm por atribuições a avaliação da Política de Assistência Social e a definição de diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e tem como finalidade conferir e avaliar o que está sendo realizado, propor novas ações e metas para o Município, Estado e União, contribuindo para o avanço no atendimento das demandas e necessidades dos usuários.

Promovida a cada dois anos, o tema deste ano foi “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos”. A abertura da Conferência Municipal contou com apresentação artística do grupo de crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS.

O evento teve como conferencista Mauro Cesar Barella, que abordou o tema central. Em seguida foi feita a divisão dos grupos de trabalho para discussão dos eixos financiamento, controle social, articulação, serviços, programas e projetos, e benefício e transferência de renda. Na sequência as propostas elaboradas em cada eixo foram votadas. Na plenária final foram escolhidos os delegados e seus suplentes que levarão as propostas de Vista Gaúcha para a Conferência Estadual.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal