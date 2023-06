Município intensifica tratativas para assumir a titularidade de trechos da ERS 330 e da RSC 472

Demanda, apresentada ao governador, agora será detalhada para a comunidade. Prefeito acredita que gestão das rodovias que integram ou contornam o perímetro urbano impulsionará ainda mais o desenvolvimento de Tenente Portela.

Tenente Portela está intensificando as tratativas para assumir a titularidade de trechos rodoviários estaduais que integram ou contornam o perímetro urbano do Município. Já foram várias audiências mantidas com órgãos do Governo do Estado, inclusive com o próprio governador, Eduardo Leite. A mais recente ocorreu na última semana e fez parte da agenda do prefeito, Rosemar Sala, em Porto Alegre.

Os trechos compreendem as rodovias ERS 330 e RSC 472. Cada um tem uma extensão de aproximadamente seis quilômetros. A partir da municipalização, Tenente Portela passará a ter autonomia para realizar a gestão da faixa de domínio e do patrimônio rodoviário, bem como gerir o trânsito de forma integrada com as demais vias urbanas.

O Município também assume a manutenção destes trechos. Entre as vantagens está a redução da burocracia o que, exemplificando, agilizará a instalação de novos empreendimentos nestas áreas. “A medida impactará positivamente no desenvolvimento de Tenente Portela”, prevê o prefeito.

Conforme Sala, a questão está bem encaminhada e o processo deverá ser efetivado em breve. Na próxima segunda-feira, 19, a iniciativa será apresentada para proprietários de imóveis situados às margens destas rodovias e para demais interessados. O encontro ocorrerá às 10h na Câmara Municipal de Vereadores. Para facilitar o entendimento, a municipalização da RSC 472 compreenderá a extensão entre a antena da Rádio Municipal e o trevo de acesso a empresa Hanauer Cereais (após o pórtico). Já o da ERS 330 será entre a empresa Cotricampo (saída para Derrubadas) e a empresa Fulber (saída para Miraguaí).

De acordo o prefeito, a municipalização também abrangerá o trecho urbano da ERS 330 (avenidas Santa Rosa, Luis Carlos Prestes, Charruas e Redenção e rua Tupinambás). No entanto, antes de repassar integralmente a gestão destas vias, o Estado deverá garantir recursos para a recuperação. “É um passo decisivo que estamos dando para melhorar cada vez mais a nossa infraestrutura urbana. Temos o compromisso do governador em viabilizar este projeto”, conclui o prefeito.

Fonte: Assessoria de comunicação/Prefeitura de Tenente Portela