Mulher é presa na Barra do Guarita por tráfico de drogas

A Polícia Civil, no final da tarde do domingo, 26, através da equipe da Delegacia de Polícia de Barra do Guarita, com apoio da equipe da “Operação Hórus”, efetuou a prisão de uma suspeita (38 anos) de ter participado da tentativa de homicídio ocorrida no 18 janeiro, no município de Barra do Guarita.

Na ocasião, a vítima, com (17 anos), após ser encontrado e socorrido, deu entrada no Hospital Santo Antônio na cidade de Tenente Portela com queimaduras em todo o corpo (98%).

Na residência da suspeita, que de acordo com as investigações foi a mandante do crime, foram localizadas e apreendidas droga, balança de precisão, munição e uma arma de fogo.

A Polícia Civil já havia realizado a prisão de outros três suspeitos da prática do crime. Após os trâmites legais, a suspeita foi encaminhada ao Presídio Estadual de Três Passos.