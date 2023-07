Mulher é presa em Três Passos por tráfico de drogas

A Polícia Civi (PC), hoje, segunda-feira, 17, durante a Operação Hórus, em conjunto com a Brigada Militar, realizou a prisão de uma mulher pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, expedido pela 1° Vara da Comarca de Três Passos, foram localizadas e apreendidas, em uma residência na cidade de Três Passos, 18 buchas de cocaína, pesando 11,6gr, 1 bucha de maconha, com peso de 0,6gr e um aparelho celular Iphone 8 plus.

A moradora foi presa em flagrante e, após as formalidades legais, foi encaminhada ao Presídio Estadual de Três Passos.

Folha Popular – Com informações da PC