MP repassa orientações aos postos de combustíveis de Tenente Portela

Na manhã de hoje o Ministério Público Eleitoral realizou audiência extrajudicial com representantes de postos de combustíveis e da Brigada Miliar da cidade de Tenente Portela para cientificá-los quanto a recomendação expedida pelo órgão relativa às medidas de prevenção à corrupção eleitoral e à captação ilícita de sufrágio mediante interposição de postos de combustíveis. A ação do Minsitério Público acontece após esse receber notícia de que algusn postos poderiam vir a ser usados por candidatos para distribuir combustíveis na reta final das eleições.

Confira as recomendações na íntegra:

RECOMENDAÇÃO RELATIVA ÀS MEDIDAS DE

PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO ELEITORAL E À

CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO MEDIANTE

INTERPOSIÇÃO DE POSTOS DE COBUSTÍVEIS:

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por seu Promotor Eleitoral signatário, no

uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal

de 1988 e pelo artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar n.º 75/1993 (Lei Orgânica do

Ministério Público da União),

CONSIDERANDO o contido no artigo 127 da Constituição Federal, que dispõe

que “o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do

Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos

interesses individuais indisponíveis” ;

CONSIDERANDO que, de acordo com a Resolução n.º 164/2017-CNMP, “a

recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público por

intermédio do qual este expõe, em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre

determinada questão, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar

de praticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de

relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela

instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou

correção de conduta”;

CONSIDERANDO que a lisura do processo eleitoral e a prevenção de

interferência desmedida do poder econômico em seus rumos constituem objetivos

atrelados à defesa do regime democrático que incumbe ao Ministério Público;

CONSIDERANDO que, recentemente, o Ministério Público eleitoral recebeu

notícia de possível utilização de postos de combustíveis de Tenente Portela como

instrumentos de intermediação da captação ilícita de sufrágio mediante o intercâmbio

imoral de voto por combustível;

CONSIDERANDO que a corrupção eleitoral é crime previsto no artigo 299 do

Código Eleitoral e pode submeter seu praticante — candidato ou não — a pena de até

4 anos de reclusão;

CONSIDERANDO, ainda, que a captação ilícita de sufrágio é prática

absolutamente proscrita pela Lei n.º 9.504/1997, que lhe comina multa de um mil a

cinquenta mil UFIRs, cassação do registro ou do diploma e inelegibilidade por 8 (oito)

anos;

RESOLVE

RECOMENDAR aos Postos de Combustíveis estabelecidos no Município de

Tenente Portela:

a) Que se abstenham, por si próprios e seus prepostos e/ou empregados, de

praticar qualquer conduta passível de subsunção aos conceitos de corrupção eleitoral,

captação ilícita de sufrágio e/ou compra de votos;

b) Que redobrem a atenção quanto à utilização de seus respectivos

estabelecimentos como pontos intermediadores de compra de votos por parte de

candidatos, coligações e campanhas;

c) Que vinculem, necessariamente, as aquisições de combustíveis promovidas

por candidatos, coligações e campanhas aos CNPJs respectivos;

Que informem ao Ministério Público Eleitoral qualquer proposta, sinalização

ou suspeita de utilização do comércio de combustíveis como contraprestação a apoio

político-eleitoral;

e) Que mantenham controle estrito de faturamento advindo do comércio de

combustíveis e comuniquem disparidade eventualmente havida nos dias

imediatamente anteriores ao do pleito em relação à média do restante do mês e do

ano;

f) Que, até o dia 16.11.2020, mantenham cópia da presente recomendação

afixada em seus estabelecimentos, em local de fácil acesso ao público e adequada

visibilidade;

O desatendimento à presente Recomendação poderá implicar a adoção das

medidas legais e judiciais cabíveis.

Da mesma forma, cientifica-se que eventual descumprimento da normativa deve

ser informado à Promotoria de Justiça, para a tomada das providências no âmbito de

sua atribuição.

Tenente Portela, 09 de novembro de 2020 .

Miguel Germano Podanosche,

Promotor de Justiça.