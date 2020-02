Motoristas ainda têm desconto de até 21,6% no pagamento antecipado do IPVA 2020

Contribuintes que realizarem o pagamento integral do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), de 2020, até o próximo dia 28 de fevereiro têm desconto que pode chegar a 21,6%. Para isso, é preciso contabilizar a redução de 2% sobre o tributo pela antecipação e somar os descontos de Bom Motorista (de até 15%) e de Bom Cidadão (até 5%). Os motoristas que já pagaram a primeira parcela do tributo também têm até a mesma data (28/02) para quitar a segunda prestação.

Segundo dados da Receita Estadual, 1.290.371 veículos quitaram o IPVA integralmente até 02 de fevereiro, gerando uma arrecadação bruta de cerca de R$ 1,2 bilhão, sendo que 50% do valor ficam com o Estado e os outros 50% com o município onde o veículo está licenciado.

O pagamento do IPVA 2020 pode ser efetuado diretamente nos sistemas online ou presencialmente nos bancos credenciados: Banrisul, Bradesco, Santander, Sicredi, Banco do Brasil (somente para clientes) e casas lotéricas. Basta apresentar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) ou informar a placa e o RENAVAM.

A consulta de dados relativos aos veículos, como valores a pagar, multas e pendências, podem ser acessados no site específico sobre o imposto, ou no aplicativo para dispositivos móveis (IPVA RS), disponível gratuitamente na App Store e na Google Play.

FONTE: SECOM-RS