Mirante Nossa Senhora dos Navegantes será reinaugurado em Barra do Guarita

As obras do mirante Nossa Senhora dos Navegantes em Barra do Guarita está chegando à reta final. Na tarde de terça-feira, 18, o prefeito municipal, Rodrigo Locatelli Tisott, e a engenheira Claudia Sangaletti estiveram acompanhando os trabalhos no local.

O monumento atrai muitos turistas, que vêm para apreciar o ambiente de fé e as lindas paisagens do município. Para finalizar a obra, faltam apenas pequenos detalhes de pintura e acabamento. O evento de inauguração está marcado para o dia 28 de maio de 2023.

Fonte: Assessoria de comunicação