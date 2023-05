Micro-ônibus do transporte escolar envolve-se em acidente na RSC 472

Cinco estudantes que estavam no micro-ônibus e um dos ocupantes do outro veículo sofreram ferimentos sem gravidade

Na quarta-feira, 3, ocorreu um acidente de trânsito na RSC 472, aproximadamente às 18h10min, envolvendo um veículo camionete, emplacado em Três Passos, e um micro-ônibus, que realizava o serviço de transporte escolar da Prefeitura de Tenente Portela. De acordo com a assessoria de imprensa da municipalidade, em nota oficial, todas as pessoas envolvidas na ocorrência receberam atendimento no local e posteriormente no Hospital Santo Antônio (HSA), de Tenente Portela.

Na nota oficial consta que, no momento do acidente, o coletivo transportava cinco estudantes. Em três deles não foram constatadas lesões, sendo liberados após o atendimento hospitalar. As outras duas crianças, uma de 12 e outra de 11 anos de idade, sofreram pequenas fraturas e receberam atendimento médico.

Conforme o documento emitido pelo Município, o condutor do micro-ônibus nada sofreu e inclusive permaneceu no local até o encerramento da ocorrência. No outro veículo estava o motorista e mais uma pessoa, ambos residentes em Três Passos. Os dois foram encaminhados para o HSA e receberam atendimento. O motorista foi liberado logo após e o caroneiro foi transferido para o Hospital de Caridade de Três Passos, a seu pedido, por residir lá, apresentando fraturas, porém sem gravidade, de acordo com boletim médico.

As vítimas foram socorridas pelas equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros Voluntários, da Brigada Militar, da Polícia Rodoviária Estadual e do HSA. Ainda de acordo com a nota oficial, estão sendo tomadas providências no sentido de garantir o apoio necessário a todos os envolvidos e, posteriormente, seguindo as determinações legais, a Prefeitura Municipal irá instaurar Processo Administrativo para apurar as circunstâncias do fato e ampliar as ações preventivas a fim de reduzir ao máximo a possibilidade de que acidentes desta natureza voltem a se repetir.

Fotos e Fonte: Assessoria de comunicação – Edição: Júlio Santos/Folha Popular