MEC publica novos editais para ProUni e FIES referentes ao primeiro semestre de 2020

O Ministério da Educação (MEC) publicou, no Diário Oficial da União, os novos editais do Programa Universidade para Todos (ProUni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) referentes ao primeiro semestre de 2020. Os candidatos nesses processos seletivos utilizam o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) como forma de ingresso no ensino superior.

Em nota, o MEC alerta os estudantes a ficarem atentos às datas finais para a entrega de documentos da lista de espera, tanto para o ProUni (21 de maio) como para a pré-seleção do FIES (22 de maio).

A decisão por novas datas foi tomada após o MEC ter prorrogado por tempo indeterminado o período das listas de espera dos dois programas, com o objetivo de minimizar os prejuízos da pandemia na vida dos estudantes, sob a argumentação de que diversas instituições de ensino estão com suas atividades paralisadas em razão da determinação de estados e municípios.

FONTE: Agência Brasil