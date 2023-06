MDB e Progressista de Vista Gaúcha reafirmam acordo político para as eleições 2024 e 2028

Na quarta-feira, 14, estiveram reunidas as executivas dos partidos Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e Progressista do Município de Vista Gaúcha. Na reunião foi definida a manutenção e sequência do acordo político firmado em 2016 para a administração do Município nos pleitos de 2024 e 2028.

De acordo com os representantes das executivas dos partidos, as decisões tomadas estão devidamente manifestadas em documentos assinados pelos participantes da reunião. Os representantes destacaram que um dos pontos fortes e positivos do encontro foi a maneira harmoniosa com que é realizado o trabalho entre Poder Executivo e Poder Legislativo na atual Administração e salientaram que a decisão tomada reflete, na prática, o compromisso dos partidos envolvidos no acordo, mostrando à população o diferenciado crescimento que a Administração Municipal está proporcionando à comunidade vistagauchense.

O encontro também serviu para a discussão de propostas e avaliação do trabalho que vem sendo desenvolvido pela atual Administração Municipal, de Locatelli (MDB) e André (Progressista).

Fonte: Folha Popular * Com informações da Ascom de Vista Gaúcha