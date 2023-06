Marco temporal volta ao STF: veja o que está em jogo e a expectativa para o julgamento

“Embora a decisão tenha sido favorável aos indígenas, esse critério começou a ser aplicado de maneira indevida e descabida em outros processos de demarcação que não têm nenhum aspecto parecido com esse processo em específico”, explicou ao Brasil de Fato, em 2021, Samanta Pataxó, do setor jurídico da Apib.

Para se ter uma ideia do prejuízo que pode ser causado aos indígenas, basta observar os casos em que o marco temporal já serviu de base para decisões judiciais desfavoráveis aos povos.

Um exemplo simbólico é a Terra Indígena Guyraroka, do povo Guarani Kaiowá, no município de Caarapó, no sul do Mato Grosso do Sul.

Cercados pelo plantio de monoculturas como soja, milho e cana-de-açúcar, a comunidade formada por 26 famílias teve o procedimento administrativo de demarcação de sua terra anulado em 2014 pela Segunda Turma do STF com base no marco temporal.