Mais de 600 doses foram aplicadas em Tenente Portela no “Dia D da Vacinação”

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento realizou no sábado, 6, o “Dia D” da Vacinação. A atividade ocorreu na Escola Municipal Ayrton Senna, das 9 às 16h. Mesmo com a instabilidade climática, o ação foi um sucesso, conforme avaliação da gestora da pasta. Lisete Bison informou que no total foram aplicadas 610 vacinas, em especial da Influenza.

O mutirão contemplou todas as faixas etárias e vários tipos de vacinas. De acordo com a secretária de Saúde, quem não compareceu neste dia, poderá procurar as unidades de saúde ao longo da semana e atualizar a Caderneta de Vacinas. Lisete fez questão de agradeceu o empenho de todas as equipes da Saúde Pública Municipal que participaram ativamente do “Dia D”.

BALANÇO DO “DIA D”:

167 crianças realizaram a vacina Influenza (6 meses até 9 anos);

76 crianças realizaram vacinas de rotina;

295 pessoas vacinadas para Influenza (9 a 59 anos);

61 idosos vacinados;

11 adultos que realizaram vacinas de rotina.

Fonte: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela