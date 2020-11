Liga Feminina de Combate ao Câncer desenvolve ações preventivas

Nos dias 28 e 29, quarta-feira e quinta-feira, mais uma ação alusiva ao Outubro Rosa foi realizada pela Liga Feminina de Combate ao Câncer. As voluntárias da entidade visitaram o comércio e instituições para distribuir material informativo sobre o câncer. Um dos objetivos da Liga Feminina de Combate ao Câncer é a prevenção da doença, destacando a importância das consultas médicas e dos exames periódicos, como forma de detectar algum sinal ou sintoma no corpo.

“Hoje, a medicina está muito adiantada. E com a tecnologia acessível, o tratamento da doença, tão logo o diagnóstico seja feito, tem chance de ter resultados muito positivos para o paciente. Muitas vezes, chama mais a atenção o número de pessoas que desenvolvem a doença do que o número de pessoas que se curam. É importante ater-se a estes casos de pessoas que foram bem sucedidas no tratamento, porque, com certeza, foram pessoas que se preocuparam com a prevenção e com os cuidados com a sua saúde. ‘Ame-se, cuide-se e previna-se’ é um slogan de autoestima e amor próprio, mais do que um simples chamamento ao próprio cuidado”, diz Nice Ternes, integrante da Liga.

A sociedade portelense é muito receptiva às iniciativas da Liga e com esta ação, também não foi diferente. Conforme a presidente da entidade, Marli Hanauer, “o comércio recebeu de forma muito atenciosa as voluntárias e o material informativo, demonstrando interesse e preocupação com a doença. Deixo registrado, através deste importante jornal, o agradecimento a todos que acolheram a mensagem proposta pela Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tenente Portela”, diz a presidente.