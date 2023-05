Leonel Radde cumpre agenda na região Noroeste do Estado

O deputado estadual Leonel Radde (PT) percorre até sábado (27/5) os municipios de Palmeira das Missões, Seberi, Frederico Westphalen, Vista Alegre, Tenente Portela e Panambi apresentando as ações do Mandato Antifascista nos primeiros três meses de trabalho na Assembleia Legislativa.

A agenda inclui evento cultural, encontros com apoiadores, visitas a delegacias de polícia para tratar de segurança pública e entrevistas para imprensa.

Para o deputado Radde estes momentos aproximam o mandato da população. “Estamos na região para agradecer o apoio que recebi, prestar contas deste primeiro trimestre e ouvir as demandas de cada cidade, colocando o gabinete à disposição em diversas pautas como segurança pública, direitos humanos, cultura e outros”, destaca Leonel Radde.

Confira a agenda do deputado na região Noroeste:

QUINTA-FEIRA (25/5) – Palmeira das Missões, 18h – Visita à Casa do Prefeito no Parque de Exposições; 19h30 – Abertura do Carijo da Canção Gaúcha no Parque de Exposições

SEXTA-FEIRA (26/5) – Seberi, 9h30 – Visita à Delegacia da Polícia Civil ; Frederico Westphalen, 11h – Entrevista Rádio Luz e Alegria, 11h30 – Entrevista Rádio Comunitária, 12h15 – Almoço com apoiadores no Restaurante SANPA, 14h – Visita à Delegacia da Polícia Civil – Tenente Portela, 15h – Reunião no Plenário da Câmara de Vereadores – Vista Alegre, 17h – Visita à Delegacia da Polícia Civil com a presença de servidores do município de Palmitinho; Palmeira das Missões, 20h – Carijo da Canção Nativa.

SÁBADO (27/5) – Panambi, 9h – Entrevista na Rádio Sulbrasileira, 9h20 – Encontro com apoiadores no escritório JL.

Fonte: Luciana Fagundes | Assessoria de imprensa