Legislativo de Tenente Portela enviará R$ 100 mil ao Hospital Santo Antônio

A presidência da Câmara de Vereadores de Tenente Portela encaminhou, nesta terça-feira (31/03), um ofício ao prefeito Clairton Carboni solicitando o contingenciamento de R$ 100 mil. Esse valor sairá dos duodécimos do Poder Legislativo, referentes aos meses de abril e maio.

No documento, assinado pelos nove edis, ainda consta que o montante financeiro deverá ser repassado à Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio (HSA), de Tenente Portela, para aquisição de materiais diversos usados no combate ou controle do novo coronavírus (Covid-19).

Preocupada com a questão da doença, a presidência da Câmara de Vereadores, através de resolução aprovada em plenário, suspendeu as sessões ordinárias até o dia 13 de abril. O objetivo é evitar aglomerações de pessoas e a disseminação do vírus. Em casos de extrema urgência, os parlamentares serão convocados para sessões extraordinárias.