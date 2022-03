LARANJA DE DEUS

Coloquei no Google uma pesquisa sobre pastores evangélicos, propina e narcotráfico. Apareceram mais de 70.000 notícias sobre o tema. Uma hora são pastores evangélicos lavando dinheiro do narcotráfico, outra hora são milicianos se convertendo ao narcoprotestantismo; tem também pastores benzendo armas dos traficantes e dos milicianos; tem todo o tipo de notícias sobre essa nova onda de “crime abençoado”.

Como o nome de Deus é visto como algo inquestionável, qualquer bandido pode criar um grupo de contrabandistas de armas através do CNPJ de uma igreja. Isso tudo sem pagar impostos, pois a legislação brasileira contempla as religiões com alguns benefícios, como esse de não pagar impostos.

Essa isenção de impostos para as religiões, acaba por criar um “paraíso fiscal” para o narcotráfico, já que todo o dinheiro que é produzido no tráfico pode ser “lavado” como se fosse doação a Deus.

Ninguém quer contestar as igrejas de fachada porque ninguém tem certeza se uma igreja é de uma crença real ou de um grupo do crime organizado. Na dúvida, como a maioria das pessoas tem medo de ir para o “inferno” acabam por aceitar que todas as atividades que envolvem o nome de Deus são de uma castidade universal e estão a serviço da causa divina.

Mas não é bem assim que acontece, como podemos perceber com o último escândalo que estourou durante essa semana, referente aos pedidos de propinas que um pastor andava fazendo para liberar verbas para municípios. O “representante de Deus” queria, segundo a denúncia de um prefeito, a quantidade de um quilo de ouro para liberar verbas da educação para o município do prefeito.

A crise se instalou no Ministério da Educação. As pistas todas levam direto para o presidente da República. Nos áudios divulgados se fala claramente que o presidente quer favorecer os “amigos” de um tal de pastor Gilmar, ou seja, uma pessoa de um gabinete paralelo, de uma milícia lobista.

Está demonstrada, de forma cristalina, a corrupção de Bolsonaro. Não que isso seja uma novidade, mas é uma evidência que não pode ser escondida e nem relativizada, pois ficou escancarado que o Ministério da Educação está cobrando propina para a liberação de verbas.

Esses pastores, como Malafaia, Edir Macedo, Feliciano, Valdomiro Santiago, entre outras infinidades de “falsos evangélicos”, estão sempre do lado mais torpe da história, sempre vinculados com alguma fraude, alguma falcatrua ou corrupção.

Sem dúvida alguma, possuem muito poder e, por isso, têm tanta influência no governo de Bolsonaro. Afinal de contas, alguém tem que estar por trás desses 20 a 30% de intenção de votos que sustentam Bolsonaro na concorrência pela presidência do país.

Nunca esteve tão atual a afirmação sobre não usar o nome de Deus em vão. Hoje em dia, além de usarem o nome em vão, usam, também, para cometer crimes de todos os naipes.