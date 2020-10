Justiça nega pedido de impugnação contra candidato a vereador de Tenente Portela

O juiz eleitoral, Luiz Gustavo Negri Garcia, responsável pela 101ª Zona Eleitoral, decidiu-se contra o pedido de impugnação à candidatura a vereador de Renato Bettio dos Santos (PP), que se apresenta nas urnas como ‘Renato do Alfredinho’.

O pedido havia sido feito pela coligação de oposição, ‘Portela que te quero mais’, e tinha recebido parecer favorável por parte do Ministério Público. No entanto, em sua decisão o magistrado entendeu que foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado e o pedido veio instruído com a documentação exigida pela legislação pertinente, não restando, assim, causa para a inelegibilidade.

Desta forma, o candidato está liberado para a disputa eleitoral. O Ministério Público, por sua vez, diz que ainda estuda se vai ou não recorrer da decisão do juízo.

O pedido de impugnação contra o progressista era baseado na informação de que, por ocupar cargo de fiscalização, ele deveria ter se afastado do serviço público seis meses antes da eleição, e que ele, no entanto, teria se afastado três meses antes.