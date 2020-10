Jovem de 19 anos morre em acidente de trânsito em Derrubadas

Um jovem de 19 anos morreu ao se envolver em um acidente de trânsito, por volta das 14h10min, desta quinta-feira, 15, na ERS 330, em Cedro Marcado.

A vítima fatal foi identificada como Matheus Cezar Weber, conduzia uma Honda CG 160cc, no sentido Tenente Portela para Derrubadas. De acordo com informações colhidas por nossa reportagem, Matheus é funcionário de uma empresa de peças automotivas de Tenente Portela e estaria se deslocando à Derrubadas para uma entrega de produtos.

A colisão ocorreu bem em frente ao Salão da Comunidade Santo Antônio de Cedro Marcado, quando um caminhão Mercedes Benz 608, cortou a frente do motociclista, que morreu na hora.

O SAMU foi acionado, no entanto, foi constado o óbito assim que chegou ao local. A Brigada Militar auxilia no controle do trânsito. Polícia Civil também está no local.

ClicPortela