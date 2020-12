Jogadores de PSG e Istanbul abandonam partida após denúncia de racismo

O Parque dos Príncipes, em Paris, foi palco de um momento histórico para o futebol europeu nesta terça-feira. As duas equipes abandonaram o campo após a denúncia de uma ofensa racista por parte do quarto árbitro contra um integrante da comissão técnica do Istanbul, em partida contra o PSG, pela Liga dos Campeões.

O quarto árbitro romeno teria ofendido o camaronês Pierre Webo, ex-atacante e membro da comissão técnica do time turco. Revoltado, o jogador Demba Ba, do Istanbul, protestou e foi expulso. Revoltados, os jogadores das duas equipes deixaram o gramado. Conforme a UEFA, a partida está suspensa.

A confusão aconteceu logo no início do jogo, aos 13 minutos do primeiro tempo. Por meio de sua conta oficial no Twitter, o Istanbul protestou contra o racismo.