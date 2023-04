Jeferson reúne-se com secretário para discutir obras em rodovias da Fronteira Noroeste e Missões

Na manhã da terça-feira, 25, o deputado estadual Jeferson Fernandes (PT) reuniu-se com o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costela, na sede do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem – Daer, em Porto Alegre. O encontro teve como pauta a situação de estradas das regiões Noroeste e Missões.

Jeferson entregou ao secretário uma lista com questionamentos sobre trechos de rodovias gaúchas, entre os quais, a RS165, entre São Luiz Gonzaga, Rolador e Cerro Largo, onde falta concluir a pavimentação; e a RS342, entre Cruz Alta, Dr. Maurício Cardoso, Horizontina, Três de Maio e Ijuí, que precisa de manutenção.

Costela ressaltou que a Secretaria conta apenas com R $170 milhões destinados no Orçamento do Estado para 2023, mais cerca de R$250 milhões já empenhados. Entretanto, os recursos devem ser utilizados em obras já em andamento. “A gente faz a atualização da obra, depois o loteamento para saber o que pode ser feito, o que será mais econômico e útil fazer”, explicou. Sobre a RS 342, disse que há um planejamento de investimento do governo. “Tem estudo já bem avançado. Creio que até metade do ano possamos saber o tipo de investimento que poderá ser feito”, antecipou.

Quanto às demais rodovias, o secretário pedirá a verificação no Departamento para informar em que situação se encontram os processos. “A ideia é só fazer obra quando houver recurso para que não pare”, reiterou.

Obras solicitadas

Região Fronteira Noroeste

ERS-162 (Santa Rosa – Guarani das Missões);

ERS-550 (Pirapó – sinalização);

VRS 867 (Giruá – Senador Salgado Filho);

ERS 305 (Horizontina – Crissiumal);

Acesso a São José do Inhacorá (Construção e ampliação de Pontes);

ERS 307 (Santa Rosa – São Paulo das Missões – Manutenção);

ERS 344 (Porto Mauá – Entre Ijui – Manutenção) e terceiras pistas em trechos (Santo Ângelo – Santa Rosa);

ERS 540 (Santo Cristo a Alecrim, Porto Xavier e Porto Vera Cruz – Manutenção);

ERS 342 (Dr. Maurício Cardoso – Horizontina, Três de Maio – Ijui – Manutenção);

ERS 337 (Tuparendi – Horizontina – Manutenção).

ERS 305 (Esquina Tucunduva);

Região Missões

ERS 536 (Caibaté – Lombada eletrônica e reforço na sinalização nas Comunidades Colônia Brasileira e Rincão dos Bastos, imediações da Coopatrigo);

ERS 344 (Santo Ângelo – Manutenção e sinalização)

ERS 168 (Bossoroca – São Paulo das Missões)

ERS 392 Ubiretama (acesso 9110 Ponte)

ERS 176 (Garruchos – ligação à BR 285)

ERS 165 (Conclusão da pavimentação da rodovia São Luiz Gonzaga – Rolador – Cerro Largo).

Fonte: Assessoria de imprensa – Por: Andréa Farias – Fotos: Vanessa Vargas