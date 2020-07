JBS doa equipamentos para combate ao Covid-19 em Tenente Portela

As unidades de suínos e de aves do frigorífico JBS de Itapiranga/SC realizaram, na tarde da segunda-feira (06/07), a doação de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), equipamentos hospitalares, produtos e insumos para o combate ao coronavírus (Covid-19), e também para o atendimento de pacientes diagnosticados com a doença.

O gerente da unidade de suínos, Everton Zerbielli, destacou as ações da JBS no enfrentamento da pandemia. – A JBS está destinando R$ 400 milhões em todo o Brasil, beneficiando em torno de 200 cidades onde a empresa atua. No mundo todo, serão R$ 700 milhões que serão destinados ao combate da pandemia – disse o gerente.

Já o gerente da unidade de aves, Renato Zandoni, ressaltou a importância destas doações para Tenente Portela e a região. – Essas doações serão para o Hospital Santo Antônio, que é regional, para a Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento, e também para o atendimento da saúde indígena. Sabemos da importância do hospital para a região, onde temos uma forte ligação, pois daqui partem diariamente cerca de 1.400 funcionários que trabalham nas duas unidades da empresa em Itapiranga – frisou Renato Zandoni.

A presidente da Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio (HSA), Mirna Braucks, observou a necessidade destes equipamentos. – Nós temos um consumo muito alto de EPIs no hospital em virtude da demanda de atendimentos. Somos gratos por essas ações que contribuem muito para que o nosso hospital possa dar o atendimento necessário durante essa pandemia – ressaltou a presidente do HSA.

Quem também fez questão de agradecer foi a secretária municipal da Saúde e Saneamento. – Agradecemos o empenho da empresa em proporcionar essas doações também para Tenente Portela. Essa soma de esforços é fundamental neste momento. Estamos empenhados em evitar a pandemia em nossa comunidade e esses produtos e equipamentos são fundamentais para isso – enfatizou Micheli Vargas.