Inter perde nas penalidades e Caxias fará a final do Gauchão com o Grêmio

O Inter fracassou mais uma vez no Gauchão. Lá se vão sete anos sem uma conquista estadual. Após novo empate por 1 a 1 no tempo normal, o Colorado perdeu nas penalidades para o Caxias por 5 a 4 na noite deste domingo, no estádio Beira-Rio, e o título da edição 2023 será definido entre o Grêmio e o time grená. Depois da eliminação, jogadores do Inter e do Caxias brigaram com invasão de torcedores no gramado e cenas tristes de violência entre ambas equipes.

– FOTOS: torcedor colorado invade gramado com criança no colo em briga generalizada no Beira-Rio

O time de Mano Menezes abriu o placar com o meia Mauricio aos 20 minutos do primeiro tempo em linda jogada coletiva. Em vacilo defensivo no fim, o atacante Eron igualou o marcador antes do intervalo para os visitantes. Na segunda etapa, a trave evitou o gol para os dois lados. Aos 31, o meia De Pena acabou expulso, o que freou o ímpeto dos donos da casa na busca pelo gol da classificação levando o jogo para as penalidades. Estevão, aos 44, teve uma chance clara. Cara a cara, ele parou pela primeira vez em Bruno Ferreira.

Na marca fatal, melhor para o Caxias. Todos cobraram perfeitamente até o 4 a 4. Então, o jovem Estevão de novo parou no goleiro Bruno Ferreira. O atacante Wesley fez e celebrou a classificação do clube da Serra.

A Federação Gaúcha de Futebol ainda não confirmou as datas das finais, mas a tendência é que o primeiro duelo aconteça no próximo sábado, às 16h30min, no estádio Centenário. Para o Inter, o foco será a Libertadores que sorteará seus grupos nesta segunda-feira.

Vacilo no fim

Mano optou por começar o jogo com o volante Baralhas e a dupla Luiz Adriano e Wanderson no ataque. Artilheiro do time, Pedro Henrique iniciou no banco de reservas. Na base da pressão da torcida, que lotou o Beira-Rio engajada pela classificação, o Inter amassou o Caxias nos primeiros minutos. Logo aos 2, Maurício colocou o goleiro Bruno Ferreira para trabalhar em chutaço de fora da área. Na sequência, De Pena experimentou e tirou tinta do poste do time grená.

Os visitantes assustaram em contragolpes. Aos 13, o lateral Bustos apareceu para impedir Jean Dias de tocar para o fundo da rede depois de lance individual do centroavante Eron pela direita. Minutos depois, foi a vez de Jean Dias parar no goleiro Keiller em chute cruzado com liberdade de dentro da área. As chances mais claras, entretanto, eram coloradas. O arqueiro Bruno Ferreira mais uma vez brilhou. Alan Patrick deu lindo toque para Maurício na esquina da área. O meia fintou e bateu rasteiro para defesa. Thauan Lara experimentou de longe e novamente Bruno Ferreira brilhou.

A pressão foi tanta que o gol do Inter saiu aos 20 minutos. Luiz Adriano aparou lançamento longo para Alan Patrick. O camisa 10 devolveu para o centroavante que encontrou Mauricio livre dentro da área. De direita, o meia soltou a bomba e inaugurou o marcador. O Caxias sentiu o revés e viu o Colorado controlar o duelo. Por um detalhe, o zagueiro Mercado não ampliou de cabeça aos 31 minutos.

Aos poucos, o time grená enervou o duelo e se soltou em campo. Em desatenção defensiva, o Inter sofreu o empate. Jean Dias driblou Baralhas no meio de campo e cruzou na cabeça de Eron para igualar o placar nos acréscimos da primeira etapa e garantir a igualdade ao intervalo.

De Pena expulso

Inter e Caxias voltaram sem mudanças no intervalo. O controle do jogo, no entanto, permaneceu sendo colorado. Aos 6, Wanderson fez linda jogada pelo meio e soltou uma bomba que explodiu no travessão do goleiro Bruno Ferreira. O duelo permaneceu truncado nos minutos iniciais da segunda etapa.

Mano Menezes promoveu sua primeira alteração aos 22 minutos. Precisando do gol, Pedro Henrique foi o escolhido para o lugar de Wanderson. O Inter chegou ao gol, mas com impedimento aos 25. Luiz Adriano recebeu de Pedro Henrique e cutucou para o fundo da rede. No entanto, o assistente apontou o impedimento. Aos 29, Mauricio e Luiz Adriano saíram. Alemão e Estevão entraram.

Alemão produziu um lance de perigo logo em sua primeira participação. O cruzamento achou Pedro Henrique que não conseguiu tocar de cabeça para o fundo da rede. Na sequência, um prejuízo. De Pena, que já tinha amarelo, entrou atrasado em lance com o atacante Wesley e foi expulso. Mesmo com um a menos, o Colorado não queria ir aos pênaltis. Pedro Henrique em lindo lance individual quase marcou. Ele passou por dois marcadores e bateu desviado pela linha de fundo. No escanteio, Vitão tocou de cabeça tirando tinta da trave.

O jogo ficou franco no fim. Pedro Cuiabá encontrou o poste após cruzamento de Jean Dias. No lance seguinte, foi a vez do Inter quase marcar. Pedro Henrique fintou os marcadores e tocou na medida para Estevão. O meia, de dentro da área, bateu em cima do goleiro Bruno Ferreira. Com um a menos, faltou força ao Inter para assustar na reta final e o Caxias se defendeu com competência para levar o duelo aos pênaltis.

Bruno Ferreira brilha

A disputa de pênaltis foi de perfeição até a nona penalidade. Alan Patrick, Pedro Henrique, Alemão e Matheus Dias cobraram com perfeição para o Inter. Marcão, Jean Dias, Vini Guedes e Marcelo para o Caxias. Na nona batida, o volante Estevão soltou a bomba e o goleiro Bruno Ferreira brilhou. Precisando defender para evitar a eliminação, o goleiro Keiller buscou catimbar. No entanto, o menino Wesley bateu sem chances para o arqueiro colorado e festejou no gramado do Beira-Rio.

Enquanto os grenás celebravam, cenas de briga no campo de jogo. Confusão generalizada de parte a parte. Até torcedores do Inter entraram no campo e agrediram profissionais da imprensa e atletas do Caxias.

Gauchão 2023 – Semifinal – Jogo 2

Inter 1 (4)

Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Thauan Lara; Gabriel Baralhas (Matheus Dias), Carlos De Pena, Mauricio (Estevão) e Alan Patrick; Wanderson (Pedro Henrique) e Luiz Adriano (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

Caxias 1 (5)

Bruno Ferreira; Marcelo, Dirceu, Fernando e Dudu Mandai; Marlon (Moacir), Vini Guedes e Peninha (Wesley); Diego Rosa (Pedro Cuiabá), Jean Dias e Eron (Marcão). Técnico: Thiago Carvalho.

Gols: Mauricio (20min/1°T) Eron (47min/1°T)

Cartões amarelos: Bruno Ferreira, Marcelo e Dudu Mandai (Caxias) Keiller, Alemão, Alan Patrick, Mauricio e Mercado (Inter).

Cartão vermelho: De Pena e Matheus Dias (Inter) Guedes (Caxias).

Árbitro: Rafael Klein (RS)

Assistentes: Mateus Rocha (RS) e Otávio Legramanti (RS)

Data e hora: 26 de março, domingo, às 18h

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Público: 37.182 torcedores.