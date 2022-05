Insanos Moto Clube realiza mais uma ação social em Tenente Portela

No sábado, 30 de abril, a Divisão Tenente Portela do Insanos Moto Clube realizou mais uma ação social no município, desta vez em prol de um cidadão que estava vivendo em situação frágil. Dentre os itens doados estava uma cama com colchão, travesseiro, cobertor, roupas de cama, alimentos, itens de higiene, panelas e roupas.

Conforme Antonio Ganacini, diretor da Divisão de Tenente Portela, o Moto Clube vem realizando inúmeras ações sociais na cidade e região. “Dentre as ações, temos a ação social em prol da APPATA, onde foram arrecadados rações e valores em dinheiro; ação social em prol de uma família em situação de necessidade da cidade de Coronel Bicaco, onde arrecadou-se alimentos; ação social em benefício da APAE de Ijuí, em conjunto com as Divisões Três Passos, Ijuí e Santa Maria, todas pertencentes à Regional Ijuí, onde ajudou a arrecadar quase uma tonelada de alimentos para tal instituição. E em breve, entregaremos doações para uma família em situação precária que vive em Tenente Portela”, diz o diretor.

O Insanos Moto Clube é hoje o maior moto clube do Brasil e um dos maiores do mundo, contando com mais de seis mil membros, e possui Divisões em todos os Estados do país e também em mais 18 países espalhados pelo mundo. Uma das mais importantes premissas do Insanos Moto Clube é a realização de ações sociais, pelo menos uma ação social por mês, sempre fazendo o bem e ajudando quem precisa.

Tenente Portela possui uma Divisão do Insanos Moto Clube desde dezembro de 2021, que vem crescendo a cada dia. Aos interessados em fazer parte do Insanos Moto Clube ou em ajudar nas ações sociais, basta entrar em contato com o diretor da Divisão, Antonio Ganacini, pelo telefone (55) 99124-2751.