Infarto na Mulher

Mais de 17 milhões de pessoas morrem por ano vítimas de doenças cardiovasculares. Os dados são da OMS (Organização Mundial da Saúde), que relata ainda que esses problemas representam a maior causa de óbitos no Brasil, com 360 mil casos anuais. As mulheres ganham cada vez mais espaço dentro dessa estatística: se há 20 anos elas representavam 10% dos casos de infarto agudo do miocárdio, hoje 30% são do sexo feminino.

Estudos constatam que o infarto nas mulheres tem pior evolução e elas têm duas vezes mais chance de morte que os homens. No Brasil, são mais de 200 acometidas pelo infarto por dia e 80 não sobrevivem. A doença cardiovascular chega a matar seis vezes mais que o câncer de mama.

O aumento da ocorrência nos últimos 30 anos está relacionado à exposição exagerada aos fatores de risco: colesterol, obesidade, diabetes, pressão alta, tabagismo, estresse e sedentarismo. Cerca de 40% apresentam aumento da circunferência abdominal; mais de 20% fumam; 18% são ex-fumantes; 23% têm os níveis de pressão arterial acima do normal e 21% possuem alteração dos níveis de colesterol. Além disso, as mulheres estão cada vez mais inseridas no mercado de trabalho e acumulam o estresse do mundo corporativo somado aos cuidados da família, comprometendo em muito sua qualidade de vida.

E a idade de maior risco de problemas cardíacos é na maturidade, após os 50 anos, quando chegam à menopausa. A partir desse período diminui a produção do estrogênio, um protetor endógeno da saúde feminina e grande aliado do coração porque estimula a dilatação dos vasos, facilitando o fluxo sanguíneo, aumentando as chances de doenças cardiovasculares.

O tratamento do infarto consiste em desentupir a artéria coronária que obstrui a passagem de sangue para o músculo cardíaco e pode ser feito através de uma medicação trombolítica e/ou de angioplastia. Entretanto, para que haja sucesso no tratamento, ele deve ser realizado o mais rápido possível.

É importante conhecer os sintomas (dor no peito, na boca do estômago ou nas costas, com irradiação para o pescoço, mandíbula ou braço esquerdo, acompanhada de suor frio, enjôo, vômitos, falta de ar, tonturas ou desmaio) e procurar atendimento especializado.