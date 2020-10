Incêndio em fábrica abandonada

Um incêndio movimentou a comunidade e os órgãos de segurança, nesta terça-feira, 20, em Taquaruçu do Sul.

O fogo atingiu uma fábrica abandonada de óleo, por volta das 18h15min, erguendo uma grande e densa nuvem de fumaça preta. O local estava abandonado a cerca de 40 anos, após uma explosão que inviabilizou a sequencia dos trabalhos no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Frederico Westphalen, o incêndio desta teria iniciado enquanto uma empresa fazia a retirada dos escombros da fábrica. A suspeita é que, ao serrar uma estrutura metálica, faíscas tenham atingido um reservatório de óleo, que entrou em combustão. De acordo com a corporação, havia entre 50 e 100 litros do combustível que provavelmente estava depositado no local desde o encerramento das atividades da indústria, há mais de quatro décadas.

Desta vez, não ocorreu registro de feridos.