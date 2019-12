Inaugurou na segunda-feira, 25, em Tenente Portela, o novo espaço de cuidados personalizados Stela Splendor Atelier

Nutricionista por formação, Stela sempre teve como foco a autoestima, o bem estar e a saúde de seus pacientes. Mesmo antes da formação acadêmica, a profissional já percebia que as pessoas tinham melhores resultados em seus objetivos quando estavam se sentindo bonitas e bem cuidadas.

Atuando desde 2014 no ramo da maquiagem, a profissional é referência neste serviço.

Em 2016 especializou-se em Design de Sobrancelhas e Tintura Semipermanente. No ano seguinte (2017), Stela cursou capacitação em Micropigmentação de Sobrancelhas, na técnica Microblading – fios com Tebori, pela Gamma Academy – que consiste em uma arquitetura de fios realista.

Sempre pensando nas necessidades de seus clientes, e buscando os melhores resultados, em 2019, obteve a especialização em Despigmentação de Sobrancelhas com a técnica Resurface, sendo a primeira na região com este serviço, capacitada por Paula Miranda Beauty, Cosmetóloga e Micropigmentadora premiada em 2016 por sua abordagem inovadora e segura.

Em 2019, a profissional realizou mais duas especializações em micropigmentação, na técnica Híbrida (fios e sombra), e na técnica Shadow Makeup (sombreado ombré).

O Atelier conta, também, com serviço de Extensão de Cílios – técnicas de fio a fio clássico e volume russo, feitas pela Design de Cílios Yasmin Belmiro, da cidade de Seberi.

Ainda, a Estetacosmetóloga Josieli Splendor Schmitt, de Ijuí, atenderá com limpeza de pele feminina e masculina, microagulhamento, peeling, e tratamentos faciais para controle de manchas, oleosidade e acne. A profissional também fará depilações femininas com Cera Marroquina.

Fator considerado prioritário no Atelier é a segurança de todos os procedimentos, respeitando as normas sanitárias e visando o melhor resultado com técnicas minimamente invasivas.

O espaço Stela Splendor Atelier fica situado na Rua Araci, 31, sala B, com atendimento de segunda-feira a sábado.

