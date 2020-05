HSA de Tenente Portela é contemplado com emenda no valor de R$ 1 milhão

Ocorreu na manhã da sexta-feira (22/05), no Salão de Atos do Hospital Santo Antônio (HSA), a entrega de um ofício confirmando a destinação de R$ 1 milhão para a instituição de Tenente Portela. O valor será repassado através de emenda parlamentar indicada pelo deputado federal Osmar Terra (MDB-RS).

A presidente do HSA, Mirna Braucks, comemorou o repasse financeiro. – Esse valor é o maior já recebido desde que assumi a presidência da casa de saúde – frisou Mirna Braucks.

Do total, aproximadamente R$ 200 mil serão usados em serviços gratuitos preconizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Outros cerca de R$ 200 mil irão abater dívidas relacionadas a encargos. Do restante da emenda federal, que dependerá de um projeto a ser elaborado pela administração do hospital, boa parte será aplicado na ampliação do setor de emergência, cujo investimento ultrapassará R$ 1 milhão. A expectativa é que o recurso seja transferido nos próximos meses.

Representando o deputado Osmar Terra, o assessor Rogério Nardeli comemorou o repasse do dinheiro, enaltecendo a relevância que o HSA possui frente à comunidade regional e estadual.

Mirna Braucks ainda salientou que o Hospital Santo Antônio possui, atualmente, 27 leitos equipados com respiradores. – No momento, o HSA está com sete camas ocupadas no Setor Covid-Clínica, além de mais três pacientes na UTI. No entanto, não há nenhum caso positivo de coronavírus.

A presidente revelou que muito dinheiro ainda está por entrar nas contas do hospital. – Algumas prefeituras, as quais possuem convênio, estão com seus repasses mensais em atraso, situação igual ao valor que é enviado pelo Governo do Estado, restando o pagamento referente ao mês de abril – disse Mirna Braucks.

Em relação aos salários dos funcionários, a gestora afirmou que o pagamento acontece conforme a transferência das verbas. – Os ordenados dos meses de março e abril estão em dia. Ainda falta quitar os salários de maio – acrescentou a presidente do HSA. Ela revelou que, recentemente, foi efetuado um refinanciamento das dívidas, sendo colhido um aporte na casa dos R$ 15 milhões junto ao Bradesco. – Isso deu um alívio financeiro ao caixa do hospital, tendo em vista que a dívida atual está em R$ 11 milhões, e aplicado o excedente em aprimoramento e aparelhamento para o combate do coronavírus – enfatizou a gestora.

Finalizando sua manifestação, Mirna Braucks disse que pretende comandar o Hospital Santo Antônio por, pelo menos, mais dois anos.