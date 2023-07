Grupo indígena de Tenente Portela participa de festival em Goias

“Ga Krã” levou a cultura da Terra Indígena Guarita para um dos mais importantes eventos de cinema ambiental do mundo

O Município de Tenente Portela esteve representado na 24ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA), realizado de 13 a 17 de junho na Cidade de Goiás, antiga Capital do Estado. A presença portelense se deu através de um grupo de indígenas chamado de “Ga Krã”, cuja tradução é “Filhos da Terra”. Os componentes levaram a dança, o artesanato e a cultura do povo originário pertencente à Terra Indígena Guarita.

O “Ga Krã” participou das atividades da Tenda Multiétnica, promovida em parceria pela Secretaria de Educação de Goiás, Universidade Estadual de Goiás, Instituto Federal de Goiás (IFG), Fundação RTVE e Prefeitura da Cidade de Goiás. O projeto surgiu com o objetivo de promover o encontro e a interação entre os povos tradicionais do Cerrado, como as comunidades indígenas e quilombolas e a população em situação de itinerância (ciganos e circenses).

Em sua 24ª edição o FICA, um dos mais importantes festivais de cinema ambiental do mundo, abordou a temática “Cerrado e Amazônia: Dois Territórios, Um só Futuro”. O objetivo foi abrir refl exões e debates de alto nível sobre a relação entre ser humano e natureza.

Conforme o professor Elvis Ribeiro, um dos responsáveis pelo grupo, a participação foi uma experiência marcante para todos os integrantes. Ele destacou que o “Ga Krã” também deverá participar da edição do próxima ano do festival, além de outros eventos em diferentes cidades do país.

Folha Popular: Informações da Assessoria de Comunicação de Tenente Portela