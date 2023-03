Grêmio treina com portões fechados focado no Ypiranga

Foi realizado na manhã desta quarta-feira, no CT Luiz Carvalho, o primeiro dos três treinamentos com os portões fechados em que o técnico Renato Portaluppi trabalhará a equipe titular para o duelo do próximo sábado, contra o Ypiranga, às 16h30, na Arena, jogo de volta pela semifinal do Campeonato Gaúcho. O Tricolor precisa reverter o resultado negativo de 2 a 1 no primeiro jogo, domingo passado, em Erechim.

No início da tarde de ontem, o departamento médico tricolor divulgou que os jogadores Fábio, Pepê e Cristaldo realizaram exames de imagem onde foram constatados lesão muscular. Eles seguem em tratamento intensivo e são dúvidas para a partida.

O zagueiro, Kannemann, expulso no último jogo, é desfalque certo, assim como Carballo e Villasanti, convocados pelas seleções do Uruguai e Paraguai, respectivamente.

O plantel volta aos treinamentos na tarde de quinta-feira, às 16h.

Fonte: Grêmio – Foto: Lucas Uebel