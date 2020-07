Golpes através do WhatsApp seguem acontecendo em Tenente Portela e região

Com os passar dos anos uma prática que não perde a atividade é do golpe. Já se passaram as fazes do golpe do bilhete premiado, falso sequestro e até mesmo do parente com carro estragado.

Outro golpe que vem se tornando cada vez mais frequente é com relação à clonagem de números de WhatsApp.

Várias pessoas entraram em contato com a redação do Sistema Província de Comunicação relatando terem recebido contato, através da rede social, na maioria das vezes com o número de algum conhecido, pedindo dinheiro emprestado, relatando as mais diversas situações para ilustrar a necessidade daquele valor.

A Polícia Civil recebe várias denúncias referentes a este tipo de golpe, no entanto, muitas ainda, na boa índole, acabam sendo lesadas.

Na maioria das vezes, os falsários, têm acesso ao contato da vítima através de sites ligados a comércio de bens ou serviços. A partir daí, encaminham um link para o telefone do anunciante, no momento que ele clica no endereço encaminhado, automaticamente perde o controle dos seus contatos e agenda.

Outro golpe que segue em atividade é o do falso soldado americano, visando preferencialmente mulheres, qual se utiliza do argumento que possui alta quantia em dinheiro, dizendo que procura uma companheira ou algo do tipo e assim vai interagindo e ludibriando as vítimas. Há relatos de pessoas que perderam até R$ 4mil.

Todos devem ficar atentos a esse tipo de forma fraudulenta de contato, buscando orientação com parentes próximos, de confiança e os órgãos de segurança pública.