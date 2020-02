Galho cai de árvore e derruba parte de muro de escola estadual

A queda de um galho de grande porte de uma árvore derrubou um muro de tijolos que circunda o Colégio Estadual Coronel Afonso Emílio Massot, no bairro Azenha, em Porto Alegre. A parte atingida fica na rua João Neves da Fontoura, em frente a sede da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Agentes de fiscalização de trânsito bloquearam a calçada com cavaletes. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) foi acionada.

A vice-diretora do estabelecimento de ensino, Neiva Lazzarotto, disse que a preocupação agora é com a segurança devido ao buraco aberto com a derrubada do muro. Um pedido de providências será enviado à Secretaria Estadual de Educação. Enquanto isso, alguma medida emergencial para bloquear o acesso para o interior do pátio terá de ser adotada.

Neiva observou que as aulas de recuperação não foram prejudicadas. “Felizmente caiu durante a madrugada”, destacou. Cerca de 860 alunos estudam na escola. Nos turnos da manhã e tarde, as aulas são do ensino fundamental e médio ao passo que no período noturno são do EJA-Educação de Jovens e Adultos.