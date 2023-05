Fórum promove ato em defesa do PL 2630 e contra as fake news nesta terça-feira (9)

O Comitê Gaúcho do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC) promove ato em favor no #PL2630 e contra as fake news na próxima terça-feira, 9, às 11h30, na Sala de Convergência Adão Pretto da Assembleia Legislativa do RS.

De acordo com a jornalista Katia Marko, da coordenação do Comitê do FNDC no estado, o ato em defesa da liberdade de expressão, responsabilidade, transparência e contra a desinformação da internet será aberto com a leitura da Carta Aberta da Coalizão Direitos da Rede.

“Definimos no grupo do Conselho Deliberativo do FNDC nacional o fortalecimento dessa carta, e convidamos as entidades e pessoas a aderir”, explica. Em seguida, haverá pronunciamentos de um deputado por bancada da ALRS e falas de três minutos de representantes das entidades.

O Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação vem há mais de 30 anos lutando pelo direito humano à comunicação e uma maior pluralidade e democracia nos meios de comunicação no país, ressalta.

Lobbies

Katia lembra que o PL 2630 – e a futura Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet –, enfrenta resistência especialmente entre parlamentares da extrema direita, membros da bancada evangélica e de alguns grupos e partidos.

E forte lobby das big techs, como a Google, a Meta (dona do Facebook, Instagram e WhatsApp), o Twitter e o TikTok.

Além das plataformas, o PL é combatido por parlamentares da extrema direita como Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Gustavo Gayer e Mário Frias, influenciadores como Leandro Ruschel, Elisa Brom, Kim Paim e até o ex-juiz e senador Sérgio Moro.

O Partido Novo e seus filiados se destacam por terem protocolado um Projeto de Decreto Legislativo para derrubar o PL 2630. Também cresceram publicações contra a regulação das plataformas digitais de grandes veículos como Jovem Pan e Gazeta do Povo, enumera.

Para a jornalista, o lobby é muito perigoso. “Assim como interferem nas eleições em diversos países, como no Brasil, agora tentam influenciar esse debate na sociedade de forma muito desigual”, alerta.

Katia pondera que o projeto precisa ser melhorado, “mas ele é essencial para não ficarmos reféns das big techs”.

PL 2630 e o poder das plataformas