“Esta noite (18), as Forças Armadas da Federação da Rússia conduziram um ataque múltiplo de retaliação com armas de baseamento naval de alta precisão contra, bem como o local da sua produção em um estaleiro de reparação naval na área da cidade de Odessa”, explicou o ministério russo.

Além disso, a entidade militar russa especificou que na área das cidades de Nikolaev e Odessa foram destruídas instalações de armazenamento de combustível com um volume total de cerca de 70 mil toneladas, a partir das quais os equipamentos militares das forças ucranianas eram abastecidos.

Na direção de Kupyansk as unidades do agrupamento Zapad (Oeste) das tropas russas continuam ações ofensivas bem-sucedidas. Na referida direção o agrupamento conseguiu avançar em 2 km pelo front e 1,5 km em profundidade. De acordo com a Defesa russa, o adversário perdeu até 65 militares, foi destruído também um depósito de munições na região de Carcóvia.